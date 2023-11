Business news: Cina, Xi vuole più presenza dello Stato nei settori dell’energia e delle ferrovie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, vuole una più forte presenza dello Stato nei settori dell’energia e del trasporto ferroviario, considerati chiave per salvaguardare la sicurezza nazionale. Lo ha dichiarato in occasione di una riunione della Commissione centrale per l’approfondimento completo delle riforme, abbandonando l’accento posto in precedenza sull’apertura all’economia di mercato del settore pubblico cinese. Energia e trasporti, ha spiegato Xi, costituiscono “monopoli naturali” che rimarranno “una destinazione prioritaria degli investimenti di capitale statale”. I fondi pubblici, ha aggiunto il presidente cinese, dovrebbero concentrarsi sulle industrie che più interessano alla sicurezza nazionale e che fungono da “colonna vertebrale” dell’economia, dei servizi pubblici, del sostentamento dei cittadini. (Res)