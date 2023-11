Business news: Myanmar, Chevron mantiene presenza pur avendo annunciato l’uscita dal Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso petrolifero statunitense Chevron ha mantenuto la propria partecipazione del 41,1 per cento al progetto per l’estrazione di gas offshore di Yadana, nel Myanmar, pur avendone annunciato la cessione alla canadese Mti Energy lo scorso febbraio. Lo riferisce il quotidiano “Nikkei”, secondo cui la compagnia petrolifera non ha fornito spiegazioni per il ritardo nella cessione della partecipazione e nell’uscita dal Paese, governato sin dal febbraio 2021 da un governo militare golpista. Chevron aveva annunciato l’intenzione di cedere ogni attività in Myanmar a febbraio dell’anno successivo. Un portavoce dell’azienda ha dichiarato che Chevron “sta lavorando per garantire che la nostra uscita si svolga in maniera pianificata e ordinata”, sta “cooperando con le autorità per assicurare il rispetto delle leggi e delle regole applicabili alle nostre operazioni, incluse le sanzioni commerciali” imposte al Myanmar dagli Stati Uniti e dall’Unione europea. (Git)