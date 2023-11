Business news: termina prima fase sessione parlamentare in Vietnam, adottato piano crescita del 6-6,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è chiusa la prima fase della sesta sessione plenaria della 15ma legislatura dell’Assemblea nazionale del Vietnam, il parlamento unicamerale, aperta il 23 ottobre. I lavori riprenderanno il 20 novembre per chiudersi il 28 novembre. I giorni scorsi sono stati dedicati alle interrogazioni parlamentari, riguardanti, tra l’altro, le misure per attrarre investimenti in progetti di partenariato pubblico-privato e il ritardo nella costruzione dell’aeroporto internazionale di Long Thanh. L’Assemblea ha adottato la risoluzione sul piano di sviluppo socio-economico per il 2024, che fissa l’obiettivo di crescita tra il sei e il 6,5 per cento. La risoluzione indica anche altri 14 obiettivi specifici, tra cui l’aumento del prodotto interno lordo pro capite a 4.700-4.730 dollari e quello della quota di Pil dell’industria manifatturiera al 24,1-24,2 per cento; il tasso di inflazione al consumo al 4-4,5 per cento; un incremento di produttività del 4,8-5,3 per cento; la riduzione della forza lavoro impiegata nell’agricoltura al 26,5 per cento del totale. (Fim)