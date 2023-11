Business news: Cina, vicepremier He Lifeng assume ruolo chiave in supervisione finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- He Lifeng, vice primo ministro della Cina, è stato nominato direttore generale dell’ufficio della Commissione finanziaria centrale (Cfc), organo del Comitato centrale del Partito comunista cinese istituito a marzo per sovrintendere al sistema finanziario nazionale. He, inoltre, è stato nominato segretario della Commissione centrale per il lavoro finanziario (Cfwc), istituita contestualmente per supervisionare il ruolo ideologico e politico del partito sul sistema finanziario. Le nomine, annunciate in una pubblicazione della Banca popolare cinese (Pboc), la banca centrale, assegnano a He un ruolo di primo piano in materia di finanza. Nella stessa giornata il ministero degli Esteri cinese ha annunciato la visita del vicepremier negli Stati Uniti dall’8 al 12 novembre, su invito della segretaria al Tesoro, Janet Yellen, per colloqui bilaterali. (Cip)