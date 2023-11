Business news: “Wsj”, miliardi di dollari a Intel per produrre chip a scopi militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dell'elettronica Intel Inc. è il principale candidato a ricevere fondi pubblici statunitensi per miliardi di dollari, destinati a nuovi stabilimenti sicuri di fabbricazione di microchip per applicazioni militari e di intelligence. Lo anticipa il quotidiano “Wall Street Journal”, citando fonti governative anonime secondo cui i piani di Washington prevedono la realizzazione di stabilimenti produttivi esplicitamente classificati come "enclavi sicure”. L'obiettivo del governo statunitense è di ridurre la dipendenza delle forze armate statunitensi dai chip importati dall'Asia orientale, e in particolare Taiwan, esposta al rischio di una invasione militare cinese. Finanziate nell'ambito del Chips Act da 53 miliardi di dollari, le nuove operazioni potrebbero essere collocate almeno in parte nel complesso industriale di Intel in Arizona. Il programma dimostra ancora una volta la volontà di Washington di influenzare profondamente le dinamiche di settori privati cruciali al fine di garantire le forniture di semiconduttori, ritenuti sempre più un fulcro del potere geopolitico e della potenza militare. I chip sono fondamentali nell'intelligenza artificiale, nello spionaggio e nella guerra cibernetica, e occupano un posto di rilievo nei caccia di ultima generazione, nei missili e in altri sistemi d’arma avanzati. Secondo il “Wall Street Journal”, l'amministrazione Biden non ha ancora stabilito l'importo esatto dei finanziamenti disponibili. Diverse fonti informate citate dal quotidiano hanno riferito però che i finanziamenti pubblici a Intel potrebbero ammontare a 3 o 4 miliardi di dollari. (Was)