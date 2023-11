Business news: Hong Kong rivede al ribasso le prospettive di crescita economica per il 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita economica di Hong Kong si attesterà tra il 3 e il 4 per cento quest’anno, gravata da una ripresa più lenta del previsto nei settori del turismo e del commercio. Lo ha dichiarato il segretario alle Finanze della Regione amministrativa speciale, Paul Chan Mo-po, a margine del Global financial leaders’ investment summit, al quale ha partecipato anche il vice-premier cinese He Lifeng, che nell’occasione ha ribadito il sostegno di Pechino a Hong Kong affinché l’ex colonia britannica rafforzi la sua posizione come centro finanziario globale. In precedenza le autorità locali prevedevano per l’anno in corso una crescita del prodotto interno lordo tra il 4 e il 5 per cento. “Abbiamo osservato una prolungata debolezza delle esportazioni sia in Cina che a Hong Kong. Avevamo anticipato un miglioramento nella seconda metà dell’anno, ma (l’export) ha continuato a calare”, ha spiegato Chan, menzionando anche il mancato ritorno ai livelli pre-pandemici dei viaggi internazionali. Il numero di visitatori giunti a Hong Kong, ha evidenziato il segretario, ha raggiunto il 70 per cento del livello del 2018 a causa della limitata capacità dei voli. “Questi due fattori hanno avuto un impatto significativo sulla nostra economia. Dovendo modificare le nostre previsioni per quest’anno, ci aspettiamo che la crescita superi il 3 per cento”, ha affermato Chan. (Res)