Usa: Camera, repubblicani presentano piano per rifinanziare il governo

- I repubblicani alla Camera dei rappresentanti hanno presentato una proposta di legge per estendere il finanziamento del governo federale, ed evitare così un blocco delle attività amministrative che in mancanza di un accordo scatterebbe a partire dal prossimo fine settimana. A meno di tre settimane dalla sua nomina, e a soli cinque giorni dalla scadenza, il presidente della Camera, Mike Johnson, ha scelto di presentare una risoluzione in due fasi. Le spese più urgenti per il governo, in base alla proposta, sarebbero coperte fino al 19 gennaio, mentre le rimanenti fino al due febbraio, adottando una risoluzione continua. Si tratta di una strategia atipica rispetto alle tradizionali estensioni che coprono le attività del governo nella loro interezza, che va incontro alle richieste della frangia più conservatrice della camera bassa del Congresso. Una mossa che Johnson ha pensato per evitare un dibattito eccessivamente complicato subito prima della Festa del Ringraziamento e delle vacanze di Natale, dando ai repubblicani più tempo per approvare i singoli pacchetti di spesa. La Camera potrebbe votare la proposta già nei primi giorni della prossima settimana, per dare i deputati più tempo possibile per leggere bene il testo. I democratici, alla Camera e al Senato hanno giá espresso contrarietà in merito ad una soluzione in due fasi. (Was)