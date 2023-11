Caro voli: Siracusano, iniziativa governo Schifani positiva, aiuto concreto a siciliani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa del governo della Regione Siciliana, guidato dal presidente Renato Schifani, contro il cosiddetto caro-voli “è estremamente positiva, darà un aiuto concreto ai cittadini siciliani, e potrà rappresentare anche un'occasione di sviluppo per l'isola”. Lo ha dichiarato Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia. “I biglietti delle compagnie aeree, soprattutto in determinati periodi dell'anno, hanno ormai raggiunto cifre proibitive. A causa di queste tariffe spesso i fuorisede - lavoratori e studenti - rinunciano a tornare in Sicilia per trascorrere qualche giorno con i propri familiari o le festività nei territori d'origine. Per di più – ha sottolineato – i siciliani devono sobbarcarsi quotidianamente i costi economici derivanti dalla condizione di insularità: una tassa occulta da circa sei miliardi di euro all'anno”. “Grazie a questa misura dell'esecutivo regionale, che mette sul piatto risorse per 27,5 milioni di euro, tanti cittadini avranno un sostegno nell'acquisto dei biglietti e potranno con più facilità viaggiare da e per la Sicilia", ha concluso. (Rin)