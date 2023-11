Medio Oriente: leader arabi e islamici riuniti a Riad, “a Gaza non è autodifesa”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader arabi e islamici riuniti oggi a Riad, in Arabia Saudita, per un vertice straordinario volto a discutere gli sviluppi della situazione nella Striscia di Gaza, hanno respinto l'argomentazione di Israele di un diritto "all'autodifesa" a Gaza e hanno chiesto “l'immediata sospensione delle operazioni militari” nell’exclave palestinese. È quanto emerso nella dichiarazione finale rilasciata al termine del vertice congiunto della Lega araba e dell'Organizzazione per la cooperazione islamica (Oci). I partecipanti, spiega la nota, “rifiutano di descrivere questa guerra come un’azione di autodifesa” o di giustificarla “con qualsiasi pretesto”. Il vertice ha condannato “l’aggressione israeliana alla Striscia di Gaza, i crimini di guerra e i massacri barbari e disumani da parte del governo occupante” e ha chiesto “la fine dell’assedio di Gaza, consentendo l’ingresso degli aiuti umanitari e bloccando le esportazioni di armi” verso Israele. (segue) (Res)