Medio Oriente: leader arabi e islamici riuniti a Riad, “a Gaza non è autodifesa” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dichiarazione finale ha sottolineato l’importanza “dell’unità di Gaza e della Cisgiordania come territorio dello Stato palestinese”, con Gerusalemme est come capitale. Inoltre, i leader hanno chiesto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di adottare "una risoluzione decisiva e vincolante" per porre fine all'"aggressione israeliana nella Striscia”. Non farlo, spiega la dichiarazione, "incoraggia Israele a proseguire la sua brutale aggressione che uccide persone innocenti e porta Gaza alla rovina". Inizialmente il Regno saudita avrebbe dovuto ospitare tra oggi e domani due vertici straordinari, quello della Lega araba e quello dell’Organizzazione per la cooperazione islamica, ma il ministero degli Esteri saudita ha annunciato lo svolgimento di un solo vertice congiunto. (Res)