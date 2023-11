Regno Unito: conclusa manifestazione filo palestinese a Londra, partecipanti iniziano a disperdersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sembra volgere al termine il corteo filo palestinese che ha visto centinaia di migliaia di persone marciare oggi per il centro di Londra. Come riferisce l'emittente televisiva “Sky News”, è iniziato a calare la notte sulla capitale britannica e gli organizzatori hanno chiesto alla folla di iniziare a disperdersi pacificamente invitando le persone a non allontanarsi da sole per motivi di sicurezza. Un numero sparuto di partecipanti ha sparato alcuni fuochi d'artificio nonostante le reiterate richieste degli organizzatori di evitare questi gesti. Secondo la polizia, nel complesso, il corteo si è svolto in maniera pacifica e che ora i partecipanti sono stati incoraggiati a tornare a casa. (segue) (Rel)