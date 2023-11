Regno Unito: conclusa manifestazione filo palestinese a Londra, partecipanti iniziano a disperdersi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni manifestanti hanno deciso di organizzare un raduno a Waterloo Station, una delle stazioni ferroviarie più trafficate di Londra. Nonostante le dichiarazioni iniziali della polizia, non ci sono stati arresti in questa zona. La polizia dei trasporti britannica ha dichiarato in precedenza che si stava muovendo per procedere a degli arresti ma in un successivo messaggio pubblicato sul social network X ha riferito: "Mentre stavamo per procedere con degli arresti a Waterloo station, i manifestanti hanno iniziato a disperdersi”. Non sono stati effettuati arresti. "La stazione è ora libera e tutti possono accedervi e uscirne normalmente", ha aggiunto la polizia. (Rel)