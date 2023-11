Roma: in 50 mila con il Pd contro governo e guerra, anche M5s e sinistre in piazza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio di un anno di governo di centrodestra, secondo la segretaria del Pd, è quello di un governo che "non ha prodotto nessun risultato positivo per il Paese - ha sottolineato -. È stato un anno di bandierine ideologiche piantate tra gli occhi di chi fa propaganda ideologica" con "una manovra senza futuro, che non ha nulla sulle imprese, nulla che rilanci l'economia, e che accompagni alla transizione ecologica e digitale". Tra gli interventi che si sono alternati sul palco anche quello del presidente del partito Bonaccini secondo cui tra governo e Paese "la luna di miele è conclusa" ma "il Pd da solo non può bastare anche se, e se lo metta in testa chi dice di essere alternativo a questa destra, senza il Pd è impossibile costruire un nuovo centro sinistra e tornare a governare l'Italia", ha detto. "Ci sono due diritti che il Partito democratico dovrà sempre affermare, in modo che anche chi non ci voterà mai possa dire che ci battiamo per questi: istruzione e salute - ha proseguito -. Perché noi vogliamo che un povero abbia gli stessi diritti di studiare e curarsi di un ricco". (segue) (Rer)