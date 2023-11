Roma: in 50 mila con il Pd contro governo e guerra, anche M5s e sinistre in piazza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tanti temi affrontati nel corso della manifestazione durata circa quattro ore: dal salario minimo, alle politiche sull'immigrazione, fino al diritto alla sanità pubblica. Tra i primi a salire sul palco il sindaco della Capitale, che ha ringraziato la segretaria nazionale "per aver fortemente voluto a Roma questa splendida Piazza, che parla di speranza, partecipazione, pace, diritti, lavoro, giustizia sociale e ambientale - ha spiegato Gualtieri -. Sono i valori principi, e gli obiettivi che ispirano l'impegno per rilanciare e trasformare Roma. E sono i punti al centro della riscossa democratica nazionale ed europea che questa piazza vuole suscitare e guidare. Una responsabilità nazionale che ci dobbiamo assumere, in previsione delle elezioni europee" contro una destra "che non dà risposte ai problemi del nostro tempo e non ha nessuna ricetta se non quella della legge del più forte". (Rer)