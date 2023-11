Roma: caccia al leone di Ladispoli, veterinari armati di fucili con proiettili narcotici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Ladispoli è ancora caccia al leone. Il grosso felino scappato oggi pomeriggio da un circo nel comune costiero, si aggira ancora per le strade della città. Un massiccio schieramento di forze dell’ordine costituito da carabinieri, poliziotti, finanzieri e vigili del fuoco continuano a seguirlo. L’animale si era prima rifugiato in un canneto e nei pressi di un corso d’acqua ma poi se ne erano perse le tracce facendo alzare la tensione e la paura nella cittadina. L’animale sarebbe stato visto aggirarsi per le strade del centro e alle ricerche ha partecipato anche un elicottero della polizia. A scopo precauzionale. Ci sarebbero quattro o forze cinque veterinari della Asl che, armati di fucili con proiettili narcotici, starebbero cercando il punto adatto per appostarsi e colpire l’animale addormentandolo. Per sicurezza è stata chiusa anche il tratto di Aurelia dal chilometro 38 al 42.(Rer)