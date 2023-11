Governo: Schlein, c'è differenza tra leadership femminile e leadership femminista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è molta differenza "tra una leadership femminile è una leadership femminista". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenuta in Piazza del Popolo nel corso della manifestazione nazionale del Partito democratico. "Non c'è ne facciamo niente di una premier donna che non si batte ogni giorno per migliorare le condizioni di vita di tutte le altre donne di questo Paese. E che non si batte per difendere i loro diritti, a partire da quelli sul proprio corpo - ha aggiunto -. Lotteremo per difendere la 194 e per portarla a piena attuazione". (Rer)