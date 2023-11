Medio Oriente: Schlein, in piazza per tornare a chiedere cessate il fuoco e liberazione ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo in questa piazza per tornare a chiedere "la pace e per chiedere con forza un cessate il fuoco umanitario perché non possiamo assistere a questo o massacro di civili". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenuta in Piazza del Popolo nel corso della manifestazione nazionale del Partito democratico. "Chiediamo di liberare tutti gli ostaggi di Hamas che abbiamo condannato con forza e proteggere tutti i civili palestinesi, e fornite tutti gli aiuti umanitari necessari alla popolazione di Gaza che già prima viveva in una condizione insopportabile - ha spiegato -. Di riprendere un percorso di pace in Medio Oriente verso la soluzione politica due popoli e due stati, che hanno entrambi il diritto di esistere in pace e sicurezza". (Rer)