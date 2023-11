Medio Oriente: Al Sisi e Raisi discutono a Riad della situazione a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha incontrato l’omologo iraniano, Ebrahim Raisi, per discutere della situazione nella Striscia di Gaza. Lo ha riferito una nota della presidenza egiziana, spiegando che l’incontro è avvenuto a margine del vertice arabo-islamico che si è svolto oggi a Riad, in Arabia Saudita. Durante l’incontro, i due hanno discusso delle azioni necessarie “per alleviare le sofferenze del popolo palestinese” e Al Sisi ha passato in rassegna “gli sforzi dell’Egitto volti ad arrivare a un cessate il fuoco e fornire aiuti umanitari ai civili nella Striscia di Gaza”. I due leader hanno ribadito la necessità di non espandere il conflitto nella regione e di mantenere la sicurezza e la stabilità regionale.(Cae)