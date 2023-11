Milano: a Carugate l'evento “Parliamo di futuro – Esperienze di sostenibilità in movimento”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Si è svolto oggi all’Auditorium BCC Milano di Carugate “Parliamo di futuro – Esperienze di sostenibilità in movimento”, evento aperto alla cittadinanza che conclude le celebrazioni dei 50 anni di attività di CEM Ambiente, utility a totale capitale pubblico che si occupa di servizi ambientali, mediante la formula dell'in-house providing, per 74 comuni delle province di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia. Una mattinata di approfondimento, coordinata da Mario Tozzi, primo ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e divulgatore scientifico, che ha visto alternarsi sul palco importanti realtà non profit, piccole e grandi imprese, Università e Cittadinanza Attiva, che hanno condiviso esperienze, iniziative e buone pratiche con l’obbiettivo comune di rispondere alla tante problematiche ambientali che , sia lato pubblico che privato, aspettano ognuno di noi per un futuro sempre più sostenibile. “50 anni di traguardi raggiunti grazie anche alla forte sinergia che siamo riusciti a instaurare con i nostri Comuni soci e con i cittadini lombardi che da anni usufruiscono dei nostri servizi” - ha dichiarato Alberto Fulgione, presidente di CEM Ambiente. Ci poniamo da sempre l’obbiettivo di contribuire al cambiamento culturale che vede la sostenibilità al centro di numerose sfide. Nel 2022 il nostro territorio ha registrato l’82 per cento di raccolta differenziata media, 86 per cento nei comuni più virtuosi”. (segue) (Com)