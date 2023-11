Milano: a Carugate l'evento “Parliamo di futuro – Esperienze di sostenibilità in movimento” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per CEM Ambiente l’economia circolare non è solo una scelta ma è, sempre di più, un vero e proprio progetto culturale che mira a promuovere sostenibilità e innovazione sul territorio. Una delle sfide più importanti è stato il progetto Ecuosacco, il sacco rosso prepagato che ha portato una vera rivoluzione nei Comuni serviti nell’ambito della raccolta del rifiuto secco. Introdotto come sperimentazione, oggi è un progetto consolidato che dà, nei comuni che aderiscono, risultati significativi e di eccellenza a livello nazionale sia rispetto agli standard di raccolta differenziata, sia a livello di riduzione rifiuti passati da 100 kg per abitante all’anno a 50 kg. “Per il futuro continueremo a sostenere i Comuni, nostri soci, con nuovi progetti di potenziamento della raccolta differenziata che rappresenta anche un modo per assicurare benefici economici: quest’anno, ad esempio per ogni persona residente nei Comuni CEM più virtuosi abbiamo ridistribuito una media di 15 euro che le amministrazioni comunali possono riutilizzare in vario modo e anche per abbassare la TARI”. – ha concluso Fulgione. (Com)