Italia-Polonia: a cittadinanza di Przemyśl lo Scudo d'Argento per aiuto a profughi ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È Przemyśl, città polacca al confine con l'Ucraina, e i suoi cittadini ad aggiudicarsi lo Scudo d'Argento 2023 conferito ogni anno dall'Istituto Scudi di San Martino di Firenze per particolari meriti in azioni di solidarietà e di soccorso. Lo riferisce un comunicato dell'ambasciata polacca a Roma. La consegna degli Scudi di Benemerenza 2023, manifestazione giunta alla sua 40a edizione, si è svolta in presenza di autorità civili, militari e religiose A ritirare il prestigioso riconoscimento durante la cerimonia a Palazzo Vecchio di Firenze è stato il sindaco della città Wojciech Bakun, accompagnato dall'ambasciatore di Polonia in Italia Anna Maria Anders. Per celebrare il conferimento del premio e in occasione della Festa dell'Indipendenza polacca che cade proprio l'11 novembre e quest'anno segna i 105 anni della riconquista dell'indipendenza della Polonia nel 1918, l'Ambasciata di Polonia in collaborazione con il consolato onorario della Repubblica di Polonia a Firenze ha organizzato il Concerto dell'Indipendenza Polacca nel prestigioso Teatro Niccolini a Firenze con la partecipazione di due straordinari artisti. Il basso-baritono polacco Daniel Kotliński, che quest'anno celebra i 40 anni della sua attività professionale, accompagnato dal pianista e direttore d'orchestra italiano Marco Balderi, eseguiranno brani tra i più significativi della cultura musicale dei due paesi, tra cui quelli di Chopin, Tosti, Verdi, Puccini, De Curtis, Bixio. (segue) (Com)