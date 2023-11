Italia-Polonia: a cittadinanza di Przemyśl lo Scudo d'Argento per aiuto a profughi ucraini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Considerata la seconda città più antica della Polonia, Przemyśl ha visto transitare nei 20 mesi trascorsi dall'aggressione russa contro l'Ucraina oltre 3 milioni di profughi che hanno trovato accoglienza in Polonia grazie al grande spirito umanitario e di fratellanza della popolazione polacca, la quale ha collaborato attivamente con le istituzioni per sostenere incondizionatamente la popolazione in fuga dalla guerra e dall'invasione russa. Dall'inizio dell'invasione russa nel febbraio 2022, la Polonia ha sempre sostenuto l'Ucraina e i suoi cittadini. Circa 1 milione di rifugiati ucraini risiedono attualmente in Polonia, dove possono beneficiare gratuitamente – alla pari dei cittadini polacchi - di scuole, assistenza sanitaria e di altre forme di sostegno sociale previste dallo Stato. Secondo i dati, oltre il 77% dei polacchi è stato impegnato in varie forme di assistenza ai vicini ucraini. Dallo scoppio della guerra, la Polonia è diventata un hub di comunicazione e trasporto di importanza strategica attraverso cui transitano e vengono trasferiti in Ucraina gli aiuti, compresi quelli umanitari e medici.