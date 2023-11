Italia-Polonia: a cittadinanza di Przemyśl lo Scudo d'Argento per aiuto a profughi ucraini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto Scudi di San Martino ha per scopo l'incremento degli atti di solidarietà umana attraverso il conferimento di riconoscimenti annuali da assegnare a coloro che si sono distinti per impegno, spirito di sacrificio e coraggio a favore dei più deboli, dei bisognosi e delle persone in grave pericolo – enti civili, militari e privati cittadini con particolari meriti in azioni di solidarietà e di soccorso. Dal 1984, ogni anno, il sabato più prossimo all'11 novembre, giorno dedicato a San Martino, si svolge, nel prestigioso Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio a Firenze, la cerimonia solenne nel corso della quale vengono assegnati gli scudi - medaglioni in argento opera del Maestro Brandimarte che rappresentano in bassorilievo l'immagine di San Martino nell'atto di tagliare il proprio mantello per farne dono a un povero bisognoso. I meritevoli del premio vengono scelti da una commissione, dopo scrupoloso esame delle segnalazioni pervenute dal Ministero della Difesa, degli Interni, da Enti vari e da varie Ambasciate. (Com)