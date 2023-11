Medio Oriente: Schlein, contrastate pericoloso rigurgito antisemita, pensiero va a Liliana Segre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dobbiamo contrastare questo rigurgito pericoloso di antisemitismo in ogni sua forma” che “ci indigna e ci ferisce” e “c’è una persona a cui vorrei rivolvessimo un pensiero: Liliana Segre, che non è vissuta in vano”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenuta in Piazza del Popolo nel corso della manifestazione nazionale del Partito democratico. “Ci indigna e ci ferisce ancora vedere questo rigurgito antisemita: lo sfregio alle pietre di inciampo, e riapparire le stelle di David. Dobbiamo contrastare anche chi soffia su uno scontro di civiltà usando una retorica che serve soltanto a inasprire i conflitti, polarizzare il dibattito e nascondere, non troppo bene, un islamofobia che non incontra mai abbastanza resistenze”. (Rer)