Forza Italia: Salini, noi siamo nei tavoli dove si decide in Europa

- "In Europa noi siamo l'espressione del PPE, la prima forza politica. Quando si vota un esponente di Forza Italia si vota il primo gruppo e il nostro eletto rappresenta l'Italia al primo livello, porta avanti le necessità comuni ed è presente quando c'è un dossier importante nei tavoli dove si prende la totalità delle decisioni che incidono nella vita dei cittadini e del paese. Votare un parlamentare di un'altra formazione comporta inevitabilmente che le legittime istanze saranno prese in esami più tardi". E' quanto ha dichiarato l'europarlamentare di Forza Italia Massimiliano Salini intervenendo a Milano all'assemblea Nord-Ovest dei seniores azzurri. "Questo è un elemento di rispetto che va rivendicato, il voto utile alle europee è quello dato a noi di Forza Italia. I seniores sono espressione della maturità che tutti noi vorremmo raggiungere con una consapevolezza che non si può essere padri senza ricordare di essere stati figli", ha concluso Salini. (Com)