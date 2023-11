Belgio: 21 mila persone a manifestazione filo palestinese a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 21 mila persone hanno preso parte oggi a una manifestazione filo palestinese a Bruxelles. Lo ha dichiarato la polizia, secondo cui molti dei partecipanti hanno scandito slogan come "Palestina libera" e chiesto un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza mentre marciavano pacificamente per la città. Altri manifestanti hanno esposto manifesti con le scritte "Stop al genocidio", "Diritti umani per i palestinesi" o hanno chiesto l'arresto del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per quelli che hanno definito crimini di guerra. (Beb)