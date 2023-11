Medio Oriente: Onu non consegna aiuti alimentari cibo nel nord di Gaza da 8 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite non sono in grado di consegnare aiuti alimentari nel parte nord della Striscia di Gaza da otto giorni. Lo ha detto alla stampa il portavoce del segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, Stephane Dujarric. Al momento, ha spiegato il funzionario del Palazzo di vetro, non vi sono forni aperti nella zona a causa della mancanza di carburante, acqua e farina e dei danni alle strutture. I residenti di Gaza restano in fila per ore in attesa di cibo, esponendosi così ai continui attacchi aerei. Dujarric ha sottolineato anche come alimenti di base quali farina, latticini, uova e acqua minerale siano "spariti" dagli scaffali in tutta la Striscia di Gaza negli ultimi due giorni, mentre altri beni essenziali come riso e olio da cucina sono in rapido esaurimento. (Was)