Veneto: Abodi a Fieracavalli, lavoriamo per promuovere pratica equestre nelle scuole

- Come ministero dello Sport "stiamo seguendo con attenzione le attività della Federazione italiana sport equestri (Fise), sostenendola nella crescita delle infrastrutture dedicate, in primo luogo, e poi nell'allargamento della base e nella promozione della pratica equestre anche nei luoghi di apprendimento, come le scuole". Lo ha detto oggi alla 125ma edizione della Fieracavalli di Verona Andrea Abodi, ministro dello Sport e dei Giovani, accompagnato da Gianmarco Mazzi, sottosegretario del ministero alla Cultura, e dall'onorevole Maddalena Morgante. Ad accoglierli al salone internazionale sul mondo equestre in programma fino a domani, per Veronafiere c'erano il presidente Federico Bricolo e il vicepresidente Matteo Gelmetti. Il governo, ha aggiunto Abodi, “ha un'attenzione particolare per un luogo che è motivo di attrazione da 125 anni, credo che nessuna altra fiera al mondo abbia una capacità di essere sempre contemporanea. Fieracavalli è un appuntamento affascinante che mette al centro il cavallo in un modo che è solo sportivo, fa parte dell'economia e della dimensione sociale del Paese, con spunti per collaborazioni anche con turismo e salute”. La visita del ministro ha inaugurato il fine settimana in cui va in scena il clou del calendario sportivo della manifestazione, realizzato grazie alla partnership con Fise: oggi e domani, a Fieracavalli, si riuniscono infatti le giovani promesse e i migliori cavalieri e amazzoni del mondo, impegnati in gare di altissimo livello. “Poter considerare oggi il cavallo-atleta è un salto di qualità”, ha commentato Abodi. (Rin)