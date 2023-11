Regno Unito: "Bbc", sale a 105 il bilancio degli arresti durante le proteste a Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia metropolitana di Lpndra ha dichiarato che oggi sono stati effettuati 105 arresti, la "grande maggioranza" dei quali tra i cosiddetti “contro manifestanti”. Come riporta l'emittente televisiva “Bbc”, con questa dicitura ci si riferisce ai gruppi di estrema destra che hanno tentato di impedire e disturbare il corteo filo palestinese in corso oggi nel centro della capitale britannica. Fonti di Scotland Yard citate dalla “Bbc” affermano che molti dei “contro manifestanti” arrestati sono collegati al teppismo calcistico, e alcuni di loro hanno precedenti condanne per violenze. (Rel)