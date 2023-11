Colombia: 4 persone arrestate per il rapimento del padre del calciatore Luis Diaz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro persone sono state arrestate in Colombia per il loro presunto coinvolgimento nel rapimento del padre del calciatore Luis Díaz, recentemente rilasciato dai guerriglieri dell'Esercito di liberazione nazionale (Eln). Lo riferisce l'emittente locale "Rnc". I quattro sospettati sarebbero membri del gruppo armato Los Primos, specializzato in sequestri di persone nel nord del Paese. Secondo il direttore della polizia nazionale, generale William Salamanca, sarebbero stati costoro a consegnare all'Eln il padre di Luis Diaz dopo averlo sequestrato a Barrancas, nella regione di La Guajira. "Abbiamo lanciato l'Operazione libertà lo stesso giorno del rapimento, e siamo riusciti a identificare i presunti autori intellettuali e materiali, tra cui il gruppo criminale 'Los Primos', che commette crimini attraverso la modalità dell'outsourcing criminale", ha detto Salamanca. (segue) (Vec)