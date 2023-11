Veneto: Fontana a Fieracavalli, “manifestazione da visitare, grazie a chi l'ha creata 125 anni fa”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È sempre un piacere essere qui. Quest'anno, in più, c'è un anniversario importante. Fiere come queste non vanno mai date per scontate e quindi siamo qui per ringraziare chi l'ha creata 125 anni fa”. Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in visita privata oggi alla 125ma edizione di Fieracavalli, il salone internazionale sul mondo equestre in programma alla Fiera di Verona fino a domani, 12 novembre. “C'è una struttura che ha lavorato un anno intero per arrivare ad un evento memorabile come questo dove abbiamo visto sicurezza, inclusione, sport, pet therapy e socialità”, ha continuato Fontana. “Una manifestazione assolutamente da visitare con tante associazioni in aiuto, in particolar modo, alle persone con disabilità. Ho mia figlia che fin da piccolissima è sempre andata a cavallo. Credo che la sintonia in particolare dei bambini coi cavalli dia un valore aggiunto che li accompagnerà poi tutta la vita”, ha concluso il presidente della Camera. (Rin)