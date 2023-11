Regno Unito: polizia di Londra, gruppi estrema destra sembravano pronti a scontri e violenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I gruppi di contro manifestanti, persone legate ai gruppi di estrema destra che volevano impedire il corteo filo palestinese in corso oggi a Londra, si sono radunati in città sin dal mattino "sembravano intenzionati a provocare scontri e violenze". Lo ha riferito il vice commissario della polizia metropolitana di Londra (Met), Matt Twist, citato dall'emittente televisiva “Sky News”. “Sono stati effettuati numerosi arresti, tra cui alcuni per possesso di un coltello, di un manganello, di stupefacenti di classe A e aggressione a un operatore del pronto soccorso”, ha detto Twist. Il corteo filo palestinese, invece, è iniziato verso le 12 ora di Londra (le 13 in Italia) e si è svolta seguendo il percorso previsto e senza particolari problemi. Twist ha detto che quella avvenuta oggi è una delle più grandi manifestazioni mai viste a Londra, ma che al momento "non ci sono problemi". Ovviamente, ha aggiunto il vice commissario, la manifestazione continuerà ad essere "strettamente monitorata dalla polizia". (Rel)