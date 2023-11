Medio Oriente: Spagna ribadisce proposta conferenza pace, quest'orrore non si deve ripetere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea deve giocare un "ruolo fondamentale" in Medio Oriente e per questa ragione la Spagna ha proposto una Conferenza internazionale di pace affinché "l'orrore che stiamo vivendo non si ripeta mai più". Lo ha detto il ministro degli Esteri spagnolo uscente, Jose Manuel Albares, durante il suo intervento a un panel tematico nell'ambito del congresso del Partito socialista europeo a Malaga. "L'Unione europea è l'unica che può tenere alta la bandiera della pace. Sappiamo tutti cosa dobbiamo fare. La ricetta è molto chiara ed è già stata accettata a Oslo molti decenni fa da israeliani e palestinesi", ha sottolineato il capo della diplomazia di Madrid. Il ministro ha ribadito che il governo spagnolo chiede un cessate il fuoco umanitario, il rispetto "scrupoloso" del diritto umanitario internazionale che protegge i civili e il rilascio "immediato e incondizionato" di tutti gli ostaggi rapiti da Hamas durante i suoi attacchi contro Israele il 7 ottobre scorso.(Spm)