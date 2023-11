Polonia: migliaia di persone al corteo organizzato dai nazionalisti per festa indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra le 40 e le 90 mila persone hanno preso parte al corteo organizzato dall'estrema destra polacca in occasione della Giornata dell'indipendenza. I manifestanti hanno sventolato migliaia di bandiere polacche con i colori nazionali rosso e bianco, ma anche vessilli con croci celtiche, simbolo dell'estrema destra, e striscioni con slogan anti europei, tra cui "Polexit". Il corteo quest'anno non ha ricevuto il sostegno del partito di governo Diritto e giustizia (PiS) - sconfitto alle elezioni parlamentari dello scorso 15 ottobre dalla coalizione filo europeista guidata da Donald Tusk - che ha deciso di organizzare delle celebrazioni per conto proprio ieri, alla vigilia della Giornata dell'indipendenza. (Vap)