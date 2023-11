Viterbo: Trancassini (Fd'I), maggioranza Oriolo Romano boccia mozione su caduti Nassiriya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È gravissimo quello che è accaduto in Consiglio Comunale a Oriolo Romano. Il sindaco e la maggioranza di sinistra hanno bocciato la mozione dell’opposizione per intitolare i giardini situati di fronte alla stazione dei carabinieri ai caduti di Nassiriya, di cui domani ricorre il 20esimo anniversario". Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia e coordinatore regionale del partito nel Lazio Paolo Trancassini. Una decisione sbagliata "sostenuta da motivazioni assurde. Secondo la maggioranza il giardino sarebbe dedicato ai più piccoli, come se non dovessimo insegnare ai nostri figli e ai nostri nipoti l’importanza del sacrificio di chi cade per la Patria. È stato proposto anche di aprire un dibattito tra i cittadini rispetto a questa possibilità. È un po’ come se un sindaco decidesse di ridiscutere l’importanza di un monumento ai caduti o di una via intitolata a chi è morto in guerra. Ricordo al sindaco Emanuele Rallo che queste persone indossavano una divisa e portavano una bandiera: la divisa era quella dell’Arma dei Carabinieri e la bandiera era quella dell’Italia. Si tratta dunque di onorare la memoria di caduti nell’assolvimento del loro dovere: mettere in discussione questo è davvero vergognoso”. (Com)