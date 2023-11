Russia: Miller (Gazprom), Paesi europei continuano a rifornirsi con il nostro gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi europei, compresi quelli che hanno dichiarato ufficialmente di aver bandito il gas russo, continuano a importarlo sulla base dei contratti esistenti. Lo ha detto Alekseij Miller, amministratore delegato di Gazprom, parlando all'emittente televisiva “Rossija 1”. "In generale, per quanto riguarda l'Europa meridionale e sudorientale, il gas russo viene ancora fornito in base a contratti firmati. Ecco perché il gas russo è ancora sul mercato europeo, e non in piccoli volumi. Vorrei sottolineare che ciò avviene ancora anche nei Paesi che dichiarano di aver bandito il gas russo dai loro mercati interni", ha detto Miller. La Russia fornisce gas attraverso il territorio ucraino sino allo snodo situato a Baumgarten, in Austria, attraverso il quale viene spedito ai Paesi dell'Unione Europea, ha aggiunto l'Ad di Gazprom.(Rum)