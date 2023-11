Ucraina: "Bild", la Germania raddoppierà aiuti militari da 4 a 8 miliardi nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania raddoppierà gli aiuti militari all’Ucraina l’anno prossimo: gli stanziamenti passeranno da quattro a otto miliardi di euro. E' quanto riferisce il quotidiano “Bild” che cita fonti del ministero della Difesa, secondo cui l'accordo nella coalizione di governo è stato raggiunto in settimana. Nei prossimi giorni la commissione per il bilancio del Bundestag voterà ufficialmente gli stanziamenti di quattro miliardi aggiuntivi rispetto a quelli stanziati nell'anno corrente. Nel bilancio del ministero della Difesa, inoltre, ci saranno due miliardi di euro che potranno essere spesi per contratti a lungo termine. Questi fondi consentiranno alla Germania di rispettare gli standard della Nato che prevedono stanziamenti pari al 2 per cento del Pil per le spese militari. Secondo i calcoli del ministero, con i nuovi fondi a disposizione, la Germania arriverà a una quota pari al 2,1 per cento del Pil già dal prossimo anno. (Geb)