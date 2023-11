Medio Oriente: La Russa, guerra è il muro più importante da abbattere - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa manifestazione è una tradizione che Milano, in particolare, ha sempre mantenuto, cioè ricordare questa data, che completa la libertà per tutta l'Europa e che segna la fine delle dittature. In questo momento quello della guerra è il muro più importante da abbattere''. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine della celebrazione di Fratelli d'Italia per la ricorrenza della caduta del muro di Berlino in Piazza Cordusio a Milano. ''Il comunismo c'è ancora in Cina, ma in Europa, con la caduta del muro, è tornata la democrazia, la libertà - ha spiegato La Russa - l'impegno è quello di abbattere ogni muro, come quello della guerra, dell'odio, della conflittualità anche politica, a volte inutile''. (Video: Agenzia Nova) (Rem)