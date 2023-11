Argentina: Massa contro Milei, domani ultimo dibattito prima del ballottaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terzo e ultimo dibattito in vista del secondo turno delle elezioni presidenziali in Argentina, in programma il 19 novembre, si svolgerà domani alle 21 alla Facoltà di diritto dell'Università di Buenos Aires (Uba). Il duello tra il ministro dell'Economia e candidato del centrosinistra, Sergio Massa, e il leader de La libertà avanza (Lla), l'ultraliberista Javier Milei, si snoderà su sei assi tematici: "economia", "relazioni dell'Argentina con il mondo", "educazione e salute", "produzione e lavoro", "sicurezza” e “diritti umani e convivenza democratica", ognuno dei quali sarà trattato per complessivi dodici minuti, sei per ciascun candidato. I candidati avranno un minuto per la presentazione iniziale e, nell'ultimo blocco, disporranno di due minuti a testa per rispondere alla domanda "perché vuol essere presidente?". (segue) (Abu)