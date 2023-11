Argentina: Massa contro Milei, domani ultimo dibattito prima del ballottaggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ingresso dei contendenti e la loro disposizione iniziale sulla scena sono stati estratti a sorte: Massa sarà il primo a entrare in aula e si sistemerà nel podio alla destra degli spettatori, seguito da Milei che si accomoderà alla sinistra. Durante gli interventi, gli oratori potranno muoversi sul palco all'interno del perimetro segnato dal faro teatrale: chi non parla dovrà invece rimanere fermo dietro al proprio podio. Ai candidati non è permesso di portare con sé alcun foglio prestampato: divieto voluto fortemente da Massa, infastidito dal fatto che nei precedenti confronti gli sfidanti potessero leggere le risposte le risposte. Il protocollo è stato redatto al termine di una serie di riunioni condotte con gli staff di ogni candidato. (Abu)