Sudan: Al Sisi incontra a Riad generale Al Burhan, focus su crisi

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fattal al Sisi, ha incontrato a Riad il presidente del Consiglio sovrano sudanese e comandante in capo delle Forze armate sudanesi (Saf), Abdel Fattah al Burhan. Lo ha riferito la presidenza egiziana, secondo la quale l’incontro è avvenuto a margine del vertice straordinario congiunto arabo-islamico in Arabia Saudita. L’incontro ha riguardato le modalità per rafforzare le relazioni bilaterali e della situazione in Sudan. (Cae)