Legge bilancio: Conte, politica che mortifica prospettive di fiducia del Paese

- La legge di bilancio esprime “una politica sciagurata e disastrosa per il Paese” e “mortifica e comprime le prospettive di fiducia delle donne, dei giovani, delle imprese, della sanità e delle persone con disabilità”. Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, all’arrivo alla manifestazione nazionale del Partito democratico in corso ora a piazza del Popolo a Roma. “Oggi siamo in piazza del Popolo per manifestare l’esistenza di un dialogo con il Partito democratico che ha già dato i suoi frutti - ha spiegato -. Nonché per sottolineare il dissenso nei confronti delle politiche di questo governo”, ha concluso. (Rer)