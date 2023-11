Trasporti: Cantalamessa (Lega) su sciopero, Cgil contro lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il senatore Gianluca Cantalamessa, capogruppo in commissione Industria, commercio, turismo e agricoltura a palazzo Madama, “è bizzarro che a frenare l'Italia, bloccando di fatto servizi e lavoro, sia la Cgil che sciopera contro una finanziaria che sta dalla parte dei lavoratori: a tutti gli effetti aumenta gli stipendi e le pensioni più basse degli italiani”. “Ancora più ridicolo – ha proseguito – che lo faccia dopo che per anni ha scodinzolato quando venivano approvate legge sbagliate come la Fornero pur di non disturbare il Pd. Bene fa, invece, il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini a porre dei limiti, tutelando così milioni di italiani che senza il suo intervento pagherebbero per l'irresponsabilità di pochi". (Rin)