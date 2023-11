Governo: Bonaccini, senza Pd impossibile costruire nuovo centrosinistra e tornare a guida Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Il Partito democratico "da solo non può bastare ma, e se lo metta in testa chi dice di essere alternativo a questa destra, senza il Pd è impossibile costruire un nuovo centrosinistra e tornare a governare l'Italia". Lo ha detto il presidente del Pd, Stefano Bonaccini, intervenuto in Piazza del Popolo nel corso della manifestazione nazionale del Partito democratico. "La luna di miele tra governo e Paese a mio parere è conclusa. E credo che non migliorerà perché le condizioni degli italiani e dell'Italia stanno peggiorando". (Rer)