Grecia: Comitato centrale Syriza, "rottura totale" fra leadership e correnti di minoranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione del Comitato centrale del partito greco Syriza, all'opposizione, è attualmente in una fase di “rottura totale”. Lo riferisce il quotidiano “Kathimerini”, spiegando che le correnti di minoranza della formazione politica “Umbrella”, “Efi Achtsioglou” e “Dionysis Tebonera” hanno lasciato la riunione in pieno disaccordo con la proposta del presidente del partito, Stephanos Kasselakis, di indire un referendum interno sulla destituzione dei quattro dirigenti considerati “dissidenti”. Da giorni si ritiene che la riunione del Comitato centrale potrebbe determinare una scissione di Syriza, un processo iniziato dalle dimissioni dalla leadership di Alexis Tsipras in seguito alla sconfitta nelle elezioni parlamentari in Grecia dello scorso giugno. (Gra)