Pd: Bonaccini, istruzione e salute diritti fondamentali per partito

18 ottobre 2021

- Ci sono due diritti che il Pd "dovrà sempre affermare, in modo che anche chi non ci voterà mai possa dire che ci battiamo per questi: istruzione e salute". Lo ha detto il presidente del Pd, Stefano Bonaccini, intervenuto in Piazza del Popolo nel corso della manifestazione nazionale del Partito democratico. "Perché noi - ha aggiunto - vogliamo che un povero abbia gli stessi diritti di studiare e curarsi di un ricco". (Rer)