Maltempo: Bonaccini (Pd), non ci sposteremo finché governo non rimborserà 100 per cento alluvionati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- Per quanto riguarda i territori alluvionati "mi auguro non gli accada quello che è accaduto, e troppe volte accade, nella mia Regione" perché "governo sappi che noi offriamo tutta la nostra collaborazione ma, finché non sarà rimborsato al 100 per cento chi ha perduto tutto, noi non ci sposteremo di un millimetro". Lo ha detto il presidente del Pd, Stefano Bonaccini, intervenuto in Piazza del Popolo nel corso della manifestazione nazionale del Partito democratico. "Al governo offriamo tutta collaborazione possibile, ma quando guidi un'istituzione devi" sapere che seppure "sei eletto da una parte, negli anni in cui la guidi devi rappresentare tutti. In Emilia Romagna - ha spiegato - è incredibile che quando volevamo assumerci tutta la responsabilità, anche della ricostruzione, il governo ha voluto accentrarla. Abbiamo bisogno di risollevarci per garantire ai territori di ripartire in tutte le condizioni possibili. I romagnoli, come i toscani, hanno pianto e si sono disperati ma il giorno dopo erano con i badili a cantare 'Romagna mia'". (Rer)