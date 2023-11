Medio Oriente: leader Hezbollah Nasrallah, “Israele attacca i civili di fronte al mondo intero”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele sta attaccando gli ospedali nella Striscia di Gaza e gli obiettivi civili “davanti agli occhi del mondo intero”. Lo ha detto Hassan Nasrallah, leader del movimento libanese filo-iraniano Hezbollah, durante il suo discorso alla nazione trasmesso in diretta tv in occasione della Giornata dei martiri, il secondo pronunciato dal leader sciita dall’inizio della guerra tra il movimento islamista palestinese Hamas e Israele lo scorso 7 ottobre. “I crimini a Gaza mostrano lo spirito brutale e senza limiti di Israele e la vera natura di questo regime”, ha detto Nasrallah, secondo il quale “il nemico israeliano cerca vendetta senza limiti morali, legali o umanitari, mostrando la sua vera natura”. “L’obiettivo dei crimini di Israele è soggiogare il resto della regione abbattendo la volontà dei popoli di rivendicare i propri diritti”, ha detto Nasrallah, invitando la comunità internazionale a esercitare pressioni sul governo degli Stati Uniti, che “hanno il potere decisionale per imporre un cessate il fuoco a Israele". (segue) (Lib)