Medio Oriente: leader Hezbollah Nasrallah, “Israele attacca i civili di fronte al mondo intero” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il leader di Hezbollah, l'Iran sostiene la resistenza contro Israele "in tutti gli aspetti, economicamente e militarmente, politicamente e moralmente. Se c'è un rafforzamento dell'equilibrio di deterrenza regionale, è grazie all'Iran". “La cosa più importante in questo momento è il cambiamento di opinione del mondo riguardo a Israele, che sta uccidendo migliaia di bambini e donne. Questo cambiamento è nell’interesse della resistenza, del suo progetto e della popolazione di Gaza”, ha proseguito Nasrallah, ricordando che "il mondo arabo e islamico sta osservando il vertice di Riad”, facendo riferimento al summit della Lega araba e dell'Organizzazione per la cooperazione islamica. “Non c’è alcuna richiesta di mobilitare eserciti e avviare un'azione militare contro Israele, ma piuttosto di agire come un ostacolo e fare pressione sugli Stati Uniti affinché si impegnino con mezzi diplomatici per fermare l’aggressione", ha spiegato Nasrallah, ribadendo la necessità di aprire corridoi umanitari e portare generi alimentari, carburante e medicine attraverso il valico di Rafah con l’Egitto. (segue) (Lib)