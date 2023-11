Viterbo: esplosione a San Lorenzo Nuovo, 12 cittadini stranieri ancora ricoverati, 4 gravi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbero 12 dei 31 cittadini stranieri feriti nell’esplosione della struttura di accoglienza nel comune di San Lorenzo Nuovo, rimasti ricoverati negli ospedali di Lazio e Toscana. Diciannove sarebbero stati medicati e dimessi. Si tratta di persone, molti anche bambini, in larga parte nordafricani, che hanno riportato ustioni o perite da schiacciamento. Soltanto 4 sarebbero quelli più gravi e tra loro una donna in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. La macchina dei soccorsi li ha distribuiti tra gli ospedali della provincia di Viterbo, quelli di Roma ed alcuni della vicina Toscana. La conta e la verifica delle loro condizioni è resa complicata anche dal fatto che, una volta giunti in un ospedale, alcuni sono stati nuovamente trasferiti in altri centri. Intanto proseguono le indagini e, seppure il titolare della struttura sostiene che non vi fossero bombole del gas all’interno, pare che vi fosse, invece, una cisterna all’eterno. Del resto la tipologia di danno riportata dalla struttura e le ferite degli occupanti non lascerebbero dubbi sul fatto che, ieri sera, ci sia stata una esplosione dovuta ad una fuga di gas. Al momento l’area resta sotto sequestro giudiziario e il fascicolo aperto per disastro colposo, al momento, contro ignoti.(Rer)